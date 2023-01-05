Masterchef bu hafta kim elendi? Masterchef son oyunu kim kazandı? Masterchef'te kim gitti?

Masterchef'te finale az bir süre kala son 4'e kalan yarışmacıları yarı finale yükselmek için mücadele etmeye devam ediyor. Peki, Masterchef bu hafta kim elendi? Masterchef dünkü oyunu kim kazandı? Masterchef'te kim gitti?

Masterchef bu hafta kim elendi? Masterchef'te finale az bir süre kala son 4'e kalan yarışmacıları yarı finale yükselmek için mücadele etmeye devam ediyor. Peki, Masterchef bu hafta kim elendi? Masterchef dünkü oyunu kim kazandı? Masterchef'te kim gitti? İşte detaylar...

MASTERCHEF BU HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu hafta elenen isim Burak Kaya oldu. Kıvanç ile yarışan Burak Kaya jürinin kararı sonrası Masterchef'e veda etti. Kıvanç ise Masterchef'te son 4'e kalan 4. ve son isim oldu.

Masterchef'te son 4'e kalan isimler Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER

Metin

Ayaz

Görkem

Kıvanç

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef'te büyük final öncesi yarışmacılar son performanslarını sergiliyor. Masterchef büyük final ne zaman merak ediliyor. Masterchef 2021 sezonu 14 Ocak Cuma günü final yapmıştı. Masterchef 2022 heyecanı kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor ancak Masterchef yarışmasının bitiş tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Neredeyse her akşam ekranlara gelen Masterchef'in yine Ocak ayı ortalarında final yapması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?