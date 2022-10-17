TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Eleme gecesinde kimin yarışmaya veda ettiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim elendi? 16 Ekim MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef eleme adaylar kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef bu akşam kim elendi? MasterChef son bölüm kim elendi? 16 Ekim MasterChef elenen isim!

Masterchef bugün kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, kimin elendiğini araştırıyor. MasterChef bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim elendi? 16 Ekim MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef eleme adaylar kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERHCEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmacılar önce yeşil mercimek yemeği yaptılar. En iyi tabağı Kıvanç yaparak birinci oldu. İkinci en iyi tabağı yapan isim Görkem oldu. Burak ise gecenin üçüncü en iyi tabağını yaparak bu hafta elenme adayı olmaktan kurtularak yarışmaya devam ediyor.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

MasterChef eleme gecesinde Çağatay, Atike ve Fatma nur en iyi tabağı yaparak yarışmaya devam etmek için yarışıyor.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1. eleme adayı : Çağatay

2. eleme adayı : Atike

3. eleme adayı : Fatma Nur

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef eleme turunda Mehmet Şef'in tarifi Ördek Siriti yapıldı. Çağatay, Atike ve Fatmanur en iyi ördek sirit yemeğini yapmak için yarıştı. En iyi tabağı yapan isim Fatmanur oldu.

16 EKİM ELENEN İSİM KİM OLDU?

Çağatay, Atike ve Fatmanur en iyi ördek sirit yemeğini yapmak için yarıştı. Elenen isim Çağatay oldu.