Masterchef Türkiye'nin bu akşam Tv8 ekranlarında yer alıp almayacağı, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve MasterChef bu akşam yayınlamayacak mı? Sorusu ile birlikte sıklıkla merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, MasterChef bu akşam yayınlamayacak mı? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

Masterchef bu akşam yayınlamayacak mı? Sorusu, 28 Aralık Çarşamba günü birçok kişinin gündeminde yer alıyor, merak ediliyor, araştırılıyor. Masterchef bu akşam yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı sorusunu merak eden vatandaşlarımız için bu haberimiz içerisinde MasterChef bu akşam yayınlamayacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, MasterChef bu akşam yayınlamayacak mı? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF BU AKŞAM YAYINLAMAYACAK MI?

28 Aralık Çarşamba günü birçok kişi tarafından sevilerek izlenmekte olan Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması olan Masterchef Türkiye, Tv8 ekranlarında yer almayacak. Tv8 yayın akışı bilgisine göre aynı saat dilimi içerisinde Sıfırıncı Gün isimli program yer alacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün