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MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı?

MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması bu akşam var mı ve 16 Kasım Cumartesi günü MasterChef programında son bölüm neler olduğunu gündeme geliyor. Tv8 yayın akışı ve MasterChef'te eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bu akşam MasterChef var mı?

Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? MasterChef yarışması 16 Kasım Cumartesi günü yeni bölümü var mı ve Tv8 yayın akışında bu akşam hangi maçlar, diziler ve programlar olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ancak Türkiye-Galler milli maçının yayını nedeniyle program, saat 22:00'de izleyicilerle buluşacak.

MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı?

16 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Süper 1 Takım
  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
  • 09:00 Çöller Kasırgası (Sinema)
  • 10:45 Komançi İstasyonu (Sinema)
  • 12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
  • 18:45 Maç Başlıyor / Canlı
  • 20:00 Türkiye - Galler / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
  • 22:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
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