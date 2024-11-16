Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? MasterChef yarışması 16 Kasım Cumartesi günü yeni bölümü var mı ve Tv8 yayın akışında bu akşam hangi maçlar, diziler ve programlar olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ancak Türkiye-Galler milli maçının yayını nedeniyle program, saat 22:00'de izleyicilerle buluşacak.

16 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI