Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında bu akşam elenen isim merak ediliyor. Programı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında Masterchef bu akşam kim elendi? 6 Ağustos Masterchef elenen isim kim? Masterchef kim gitti? sorularına yanıt aradı.

Masterchef'te bu akşam elenen isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen programında 6 Ağustos'ta veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef bu akşam kim elendi? 6 Ağustos Masterchef elenen isim kim? Masterchef kim gitti?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM ELENDİ?

6 Ağustos'ta Masterchef'e veda eden isim Berker oldu.

Çağatay, Esra, Berker ve Mert Mehmet Şef'in kızılcık tarhanalı levrek tarini yaptı.

MASTERCHEF CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.