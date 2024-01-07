MasterChef bitti mi? MasterChef All Star 2024 son bölüm mü, final bölümü mü? MasterChef bitiyor mu?

Masterchef bitti mi? Sorusu, bugün yayınlanmakta olan bölüm nedeniyle yarışmacının izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde MasterChef All Star 2024'ün final bölümüne dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. Finalist Tahsin mi yoksa Esra mı olacak heyecanı devam ederken MasterChef bitti mi? Sorgulatılıyor. Peki, MasterChef All Star 2024 son bölüm mü, final bölümü mü? MasterChef bitiyor mu?

MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

MasterChef All Star'ın 30 Aralık tarihli son bölümünde, Somer Şef final tarihini açıkladı. Somer Sivrioğlu şunları söyledi;

"Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." Buna göre MasterChef All Star 2023 7 Ocak Pazar gecesi final bölümünü yayınlayacak.

MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI?

Masterchef'te son 3'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan ve Esra olmuştu. 3 yarışmacıdan birisi dün akşam yarışmaya veda edecekti. Şeflerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Hasan oldu. Buna göre Masterchef All Star şampiyonu Tahsin ve Esra arasından seçilecek.