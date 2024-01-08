MasterChef bitti mi, bugün MasterChef All Star 2023 bugün yok mu?

Masterchef Türkiye All Star'da şampiyon belli oldu. Esra ve Tahsin'in finale kaldığı yarışmanın kazananı Esra Tokelli oldu. MasterChef bitti mi, bugün MasterChef yok mu?

MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

Ünlü yemek yapma yarışmasında son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez tezgah başına geçti. Şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Esra ve Tahsin, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

Büyük heyecana sahne olan final bölümü sonrası şampiyon olan isim belli oldu. MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu.

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