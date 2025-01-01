MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadelesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF FİNALE KİMLER KALDI

Finalistler:

EDA



SEMİH



KEREM



ONUR



MASTERCHEF BİTTİ Mİ, BU AKŞAM YOK MU?

Bu akşam Survivor yeni bölümü ekrana gelecek. MasterChef yeni bölümü Perşembe günü ekrana gelecek.