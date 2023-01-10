Masterchef birincilik ödülü ne 2023? Masterchef birincisi ne kazanacak? Masterchef şampiyonluk ödülü nedir?

Masterchef'te bu akşam birinci belli olacak. Masterchef birincilik ödülü ne merak ediliyor. Bu akşam belli olacak olan şampiyon ne ödülü alacak araba mı, para ödülü mü? Kıvanç ve Metin birincilik için yarışıyor. Peki, Masterchef birincilik ödülü ne? Masterchef birincisi ne kazanacak? Masterchef şampiyonluk ödülü nedir? Detaylar...

Masterchef birincilik ödülü ne? Masterchef'te bu akşam birinci belli olacak. Masterchef birincilik ödülü ne merak ediliyor. Bu akşam belli olacak olan şampiyon ne ödülü alacak araba mı, para ödülü mü? Kıvanç ve Metin birincilik için yarışıyor. Peki, Masterchef birincilik ödülü ne? Masterchef birincisi ne kazanacak? Masterchef şampiyonluk ödülü nedir? İşte detaylar...

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı.

MASTERCHEF'TE GEÇEN YILKİ BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyon olan yarışmacıya otomobil verilmişti.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.