MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı?

Masterchef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı, sorusu sosyal medyada yer alan iddiaların ardından izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı?

MASTERCHEF BEYZA'YA NE OLDU, YÜZÜ YANDI MI?

Beyza, börek tepsisini çevirdiği esnada tepsiden akan yağlara maruz kaldı ve acı içinde yerde kaldı.

İşte o anlar:

Henüz TV8 ya da Beyza Aydın'dan resmi bir açıklama yapılmazken, Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklama beklentisi devam ediyor. Bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz gelişmeler aktarılacaktır.