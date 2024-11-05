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MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı?

MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı?
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MasterChef Beyza elendi mi? MasterChef yarışmasının sevilen ismi Beyza'nın sağlık durumu merakla takip ediliyor. MasterChef Beyza elendi mi? Beyza Aydın'ın elenip elenmediği konusu izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Beyza'nın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda jüri üyelerinden açıklama geldi. MasterChef Beyza elendi mi? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? MasterChef Beyza'ya ne oldu?

Masterchef Beyza elendi mi? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? Tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçen hafta yaşanan talihsiz olayda, kızgın yağ dolu tepsiyi çevirmeye çalışırken yüzünden yaralanan Beyza'nın sağlık durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. MasterChef Beyza elendi mi? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? MasterChef Beyza'ya ne oldu? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta kızgın yağ tepsisini çevirirken yüzünden yaralanan Beyza Aydın'ın sağlık durumu hakkında Somer Şef'ten açıklama geldi. Şef Somer Sivrioğlu, Aydın'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek yarışmaya devam edip etmeyeceği konusunda, "Doktorlar ve ailesi birlikte karar verecek; bu hafta MasterChef'e dönüp dönmeyeceğine onlar karar verecekler" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı?

MASTERCHEF BEYZA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Somer Şef, Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt vererek, "Doktorlar ve ailesi birlikte bu hafta MasterChef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de elbette Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur; geri kalan her şey teferruat," dedi.

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MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı?

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

Bu sezonun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan 23 yaşındaki Beyza Aydın, aslen Konyalı olup Fransa'dan MasterChef Türkiye'ye katıldı. Yemek yapmadaki yeteneği ve kendine güveniyle öne çıkan Beyza, yarışmaya yüksek bir motivasyonla adım attı. "Sürekli yemek yapıyorum ve buraya hayalimi gerçekleştirmek için geldim," diyerek mutfağa olan tutkusunu dile getirdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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