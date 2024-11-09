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MasterChef Beyza devam edecek mi?

MasterChef Beyza devam edecek mi?
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MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza yüzü sarılı olarak stüdyoya geldi. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren Beyza Aydın'ın yüzüne yağ dökülmüştü ve kararı merak ediliyordu. Peki, MasterChef Beyza devam edecek mi?

Yaşadığı kaza sonrası uzun bir süredirBaşakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yanık merkezinde tedavi gören MasterChef Beyza stüdyoya döndü. Peki, MasterChef Beyza devam edecek mi?

MASTERCHEF BEYZA DEVAM EDECEK Mİ?

MasterChefBeyza, Uşak'ta gerçekleştirilen dış çekim sırasında hazırlanan börek tavasını ters çevirdiği sırada kızgın yağın yüzüne sıçramasıyla yüznde yanık oluştu. Sevilen yarışmacı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

12 gün sonra Beyza yarışmacı arkadaşlarının alkışları eşliğinde stüdyoya giriyor.

Beyza bu akşam devam etme veya etmeme yönündeki kararını açıklayacak.

MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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