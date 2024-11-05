Üye Girişi
Haberler

Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok?

Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşandı. MasterChef Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucunda yarışmaya ara verdi.

Masterchef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Peki, Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok?

MASTERCHEF BEYZA AYRILDI MI?

Programın dün yayınlanan bölümünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Somer Şef, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında" ifadelerine yer verdi.

MasterChef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Aydın'ın tedavisinin devam ettiğini söyleyen şef, Beyza'nın yarışmaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler" dedi.

MASTERCHEF BEYZA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Somer Şef, "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" şeklinde konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? PSV Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.