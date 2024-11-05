Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok?

Masterchef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Peki, Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok?

MASTERCHEF BEYZA AYRILDI MI?

Programın dün yayınlanan bölümünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Somer Şef, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında" ifadelerine yer verdi.

MasterChef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Aydın'ın tedavisinin devam ettiğini söyleyen şef, Beyza'nın yarışmaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler" dedi.

MASTERCHEF BEYZA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Somer Şef, "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" şeklinde konuştu.