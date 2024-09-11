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MasterChef Beş Kardeş Yahnisi tarifi! En güzel Beş Kardeş Yahnisi tarifi! Beş Kardeş Yahnisi tarifi nasıl yapılır? Beş Kardeş Yahnisi için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Beş Kardeş Yahnisi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Beş Kardeş Yahnisi hazırladı. Peki, Beş Kardeş Yahnisi tarifi nedir? Beş Kardeş Yahnisi nasıl yapılır? Beş Kardeş Yahnisi nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Beş Kardeş Yahnisi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Beş Kardeş Yahnisi tarifi nasıl yapılır? Beş Kardeş Yahnisi nedir? Beş Kardeş Yahnisi nasıl yapılır, Beş Kardeş Yahnisi yapılırken nelere dikkat edilir

BEŞ KARDEŞ YAHNİSİ İÇİN GEREKLİ MAZLEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yeterince su

500 gram kuzu eti (kemikli)

2 büyük boy soğan

2 tane havuç

3 tane patates

2 tane domates

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

BEŞ KARDEŞ YAHNİSİ YAPILIŞI

Öncelikle kuzu etini yıkayıp süzün. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve kuzu etlerini yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra etleri hafifçe kızartıp ocaktan indirin. Bu tencerede küçük küçük doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleştirin. Daha doğranmış sarımsakları ekleyin ve bir iki dakika daha kavurun. Ardından avuçları halka şeklinde doğrayın, patatesleri küp küp hazırlayın. Gerekli hazırlıkalrı yapıp tencereye önce havuçları ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Daha sonra patatesleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Bu aşamadan sonra domatesleri ve salçayı ekleyin. Etleri tekrar tencereye alın ve üzerine yeterince su ekleyin karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi de ekleyin. Kapağı kapatın ve orta ateşte pişirmeye devam edin

Kaynamaya başlayan yemeğin ateşini kısın ve yahninin kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat pişirin. Etler yumuşayıncaya ve sebzeler pişinceye kadar pişirmeye devam edin. Kıvama gelen yahniyi servis edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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