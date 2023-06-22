Masterchef Berker kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Berker Başmanav oldu. Peki, Masterchef Berker Başmanav kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Berker Başmanav oldu. Peki, Masterchef Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Berker Başmanav hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Berker Başmanav All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Berker Başmanav ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BERKER KİMDİR?

Masterchef 2020'de yarışan Berker Başmanav Masterchef 2023 All Star ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Berker Başmanav 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Berker Başmanav aslen Sakarya Hendekli'dir.

Berker Başmanav Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Berker Başmanav'ın İnstagram'da 132 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "berkerbasmanav" şeklindedir.

MASTERCHEF BERKER HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Berker Başmanav 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.