Masterchef Berker elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Berker neden elendi? Masterchef Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2023'te 6 Ağustos Pazar gecesi eleme yaşandı. Berker, 7 eleme arasından sezonun dördüncü elenen ismi oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Berker elendi mi, neden elendi? Masterchef Berker Başmanav neden yok, elendi mi? Masterchef Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Berker Başmanav kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Berker'in olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Berker Başmanav elendi mi, neden elendi? Masterchef Berker Başmanav neden yok, elendi mi? Masterchef Berker kimdir, kaç yaşında, nereli? Berker Başmanav yarışmada neden yok?

MASTERCHEF BERKER ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 6 Ağustos 2023 Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Berker Başmanav olmuştu. Berker bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF BERKER KİMDİR?

Masterchef 2020'de yarışan Berker Başmanav Masterchef 2023 All Star ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Berker Başmanav 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Berker Başmanav aslen Sakarya Hendekli'dir.

Berker Başmanav Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Berker Başmanav'ın İnstagram'da 132 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "berkerbasmanav" şeklindedir.

Berker Başmanav, Masterchef'te daha önce 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.