MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Berk kimdir, kaç yılında yarıştı? MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli? MasterChef Berk Instagram hesabı! İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Berk İlter'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Berk kimdir, kaç yılında yarıştı? MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli? MasterChef Berk Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

Berk İlter, 22 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.