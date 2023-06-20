Masterchef Berk kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Berk İlter oldu. Peki, Masterchef Berk İlter kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Berk İlter oldu. Peki, Masterchef Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Berk İlter hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Berk İlter All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Berk İlter ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

Berk İlter, 22 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

Berk İlter Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Berk İlter'in İnstagram'da 86 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "berk_ilter" şeklindedir.

MASTERCHEF BERK HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Berk İlter 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.