Masterchef Bera kimdir, kaç yaşında? Bera Altaş kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Bera kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Bera Altaş kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Bera kimdir? Masterchef yarışmacılarından Bera Altaş hakkında merak edilen Masterchef Bera elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF BERA KİMDİR?

18 yaşındaki Bera, çocukluktan beri aşçılığa ilgi duyuyor. Uzak Doğu restoranında çalışan ve meslekte 6 yılını geride bırakan Bera, yarışmaya ikiz ablaları ile katıldı. Mesleğe bulaşıkçılıkla başlayan Bera, zamanla yükselerek balık tabağıyla şeflerden beğeni topladı?.

MASTERCHEF BERA ALTAŞ ELENDİ Mİ?

Masterchef Bera, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.