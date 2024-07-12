MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Bera kimdir? MasterChef 2024 Bera kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF BERA KİMDİR?

Bera, ikiz ablaları ile yarışmaya katılırken mesleğine çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyledi. Uzak Doğu restoranında çalışırken 6 yıldır meslekte olan Bera, 18 yaşında.

Mesleğe bulaşıkla başlarken esnaf lokantasında başlarken zamanla yükseldiğini dile getiren Altaş, dikkatleri çekti.

Bera ismi hakkında

Bera ismi aslında erkek ismi olarak geçmektedir. Ancak günümüzde unisex isimler arasında yerini almaktadır.