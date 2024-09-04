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MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Belle Helene hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Belle Helene hazırladı. Peki, Belle Helene tarifi nedir? Belle Helene nasıl yapılır? Belle Helene nedir?

Özel tarif yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Belle Helene aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene nedir? Belle Helene nasıl yapılır, Belle Helene yapılırken nelere dikkat edilir

BELLE HELENE MALZEMELERİ

4 armut

Yeterincesu

4 yemek kaşığılimon suyu

60 gr şeker

2 yemek kaşığı filetolanmış badem

krema

150 gr koyu çikolata

BELLE HELENE NASIL YAPILIR?

Armutları saplarını çıkarmadan soyun. Suyu limon suyu ve şekerle birlikte kaynatın. Armutları şuruba batırın ve yaklaşık 1 dakika kadar pişirin. 15 dakika.

Bu arada yağsız yapışmaz tavada file bademleri kızartın. Kremayı bir tencerede ısıtın. Çikolatayı iri iri doğrayıp kremanın içinde eritin.

Armutları şerbetten çıkarın, suyunu süzün ve birer kepçe dondurma ile servis yapın. Armutların üzerine çikolata sosunu dökün ve üzerine badem serpin.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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