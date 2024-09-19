Üye Girişi
Haberler

MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler!

MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Begova Corba hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Begova Corba hazırladı. Peki, Begova Corba tarifi nedir? Begova Corba nasıl yapılır? Begova Corba nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Begova Corba aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba nedir? Begova Corba nasıl yapılır, Begova Corba yapılırken nelere dikkat edilir?

BEGOVA CORBA MALZEMELERİ

• Dana eti 300 gr

• Taze bamya - 50 gr

• Ekşi krema 50 ml

• Limon suyu 100 gr

• Karışık sebzeler (havuç, maydanoz ve soğan) - 80 gr

• Yumurta sarısı 2

• Tereyağı veya margarin - 30 gr

• Un 30 gr

• Tatmak için tuz

• Tatmak için karabiber

BEGOVA CORBA NASIL YAPILIR?

  • Dana etini küp küp doğrayın, tereyağını veya margarini bir tavada ısıtın ve eti, doğranmış soğanı, havuç ve maydanozu ekleyin.
  • Et ve sebzeler yumuşayana kadar her şeyi orta ateşte kızartın. Bu noktada unu ekleyip diğer malzemelere ekleyin.
  • Daha sonra etleri sebzelerle birlikte bir tencereye alıp üzerine su, bamya, tuz ve karabiberi ekleyip kaynatın.
  • Yumurta sarısını, ekşi kremayı ve limon suyunu ayrı bir kapta, malzemeleri iyice karıştırarak karıştırın.
  • Yumurta sarısı ve ekşi krema karışımını çorbaya dökün.
  • Bu adım tamamlandıktan sonra çorbayı daha fazla kaynatmayın, limon her şeye özel bir aroma verecektir.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber MasterChef MasterChef Türkiye Yaşam

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR KAYSERİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! TS Kayserispor maçı nereden izlenir? MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 19 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });