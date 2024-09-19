MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Begova Corba hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Begova Corba hazırladı. Peki, Begova Corba tarifi nedir? Begova Corba nasıl yapılır? Begova Corba nedir?
Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Begova Corba aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba nedir? Begova Corba nasıl yapılır, Begova Corba yapılırken nelere dikkat edilir?
BEGOVA CORBA MALZEMELERİ
• Dana eti 300 gr
• Taze bamya - 50 gr
• Ekşi krema 50 ml
• Limon suyu 100 gr
• Karışık sebzeler (havuç, maydanoz ve soğan) - 80 gr
• Yumurta sarısı 2
• Tereyağı veya margarin - 30 gr
• Un 30 gr
• Tatmak için tuz
• Tatmak için karabiber
BEGOVA CORBA NASIL YAPILIR?
- Dana etini küp küp doğrayın, tereyağını veya margarini bir tavada ısıtın ve eti, doğranmış soğanı, havuç ve maydanozu ekleyin.
- Et ve sebzeler yumuşayana kadar her şeyi orta ateşte kızartın. Bu noktada unu ekleyip diğer malzemelere ekleyin.
- Daha sonra etleri sebzelerle birlikte bir tencereye alıp üzerine su, bamya, tuz ve karabiberi ekleyip kaynatın.
- Yumurta sarısını, ekşi kremayı ve limon suyunu ayrı bir kapta, malzemeleri iyice karıştırarak karıştırın.
- Yumurta sarısı ve ekşi krema karışımını çorbaya dökün.
- Bu adım tamamlandıktan sonra çorbayı daha fazla kaynatmayın, limon her şeye özel bir aroma verecektir.