MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler!

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Begova Corba aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba nedir? Begova Corba nasıl yapılır, Begova Corba yapılırken nelere dikkat edilir?

BEGOVA CORBA MALZEMELERİ

• Dana eti 300 gr

• Taze bamya - 50 gr

• Ekşi krema 50 ml

• Limon suyu 100 gr

• Karışık sebzeler (havuç, maydanoz ve soğan) - 80 gr

• Yumurta sarısı 2

• Tereyağı veya margarin - 30 gr

• Un 30 gr

• Tatmak için tuz

• Tatmak için karabiber

BEGOVA CORBA NASIL YAPILIR?