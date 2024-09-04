MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler!

Özel tarif yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Beef Stroganoff aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff nedir? Beef Stroganoff nasıl yapılır, Beef Stroganoff yapılırken nelere dikkat edilir

BEEF STROGANOFF MALZEMELERİ

1 kg sığır eti küspesi

50 gr domates püresi

80 gr Ekşi Krema

500 gr Beyaz Soğan

500 gr Champignon Mantarı

45 ml içecek

50 gr Tereyağı

2 dal maydanoz

tuz

BEEF STROGANOFF NASIL YAPILIR?

Sığır straganofunu hazırlamak için, soğanı ince dilimleyerek başlayın, mantarları dikkatlice temizleyip küçük parçalar halinde kesin ve son olarak dana etini yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda şeritler halinde kesin.

Şimdi soğanı yapışmaz bir tavada, verilen domates sosunun yarısı ile on dakika kadar kavurun: Soğan kurursa biraz su ekleyin. Ayrıca mantarları birkaç yemek kaşığı kıyılmış maydanozla birlikte ekleyin ve on dakika daha pişirin, son olarak tuz ve karabiberi ekleyin.

Et şeritlerini unladıktan sonra, kalan tereyağı ve biraz sıvı yağ ile tavada pişirin: Kahverengileşmeye başladıktan sonra içeceği ekleyin, iyice buharlaşmasını bekleyin ve yüksek ateşte pişirmeye devam edin. canlı. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber.

Soğanları ve mantarları ete ekleyin, ayrıca ekşi krema ve domates püresini de ekleyin: tüm malzemeleri birbirine karıştırın, bir tahta kaşıkla karıştırın ve her şeyi birkaç dakika daha pişirin. Sığır Stroganoff'unuz nihayet masaya servis edilmeye hazır.