MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler!

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Beef Patties aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties nedir? Beef Patties nasıl yapılır, Beef Patties yapılırken nelere dikkat edilir

BEEF PATTİES MALZEMELERİ

225 gr un

1 çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

1/2 çay kaşığı tuz

75 gr margarin veya bitkisel yağ (katı yağ)

4 yemek kaşığı soğuk su

DOLGU İÇİN

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

225 gr kıyma

1 soğan, ince doğranmış

2 taze soğan, ince doğranmış

1 küçük acı biber (Scotch Bonnet), çekirdeği çıkarılmış ve ince doğranmış

25 gr galeta unu veya taze ufalanmış ekmek

1/2 çay kaşığı kurutulmuş kekik

2 çay kaşığı hafif köri tozu

Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

BEEF PATTİES NASIL YAPILIR?

Unu, zerdeçalı ve tuzu bir kaseye eleyin ve margarini veya sebze yağını ekleyip karıştırın; Hamuru ufalanmış ekmeğe benzer bir kıvama gelinceye kadar yoğurun. Daha sonra kompakt bir hamur oluşturmak için yeterli miktarda su ekleyin. İsterseniz hamuru alternatif olarak mutfak robotu kullanarak da hazırlayabilirsiniz. En az 30 dakika dinlenmeye bırakın. Genellikle (mümkünse) hamur bir gece dinlenmeye bırakılır.

Fırını önceden 200°C'ye ısıtın. Hamuru sekiz parçaya bölüp merdaneyle yaklaşık 20 cm'lik kareler oluşturacak şekilde açın. İç harcını hazırlamak için kızartmaya uygun bir tavada yağı kızdırın ve kıymayı altın rengi oluncaya kadar pişirin. Soğanı, taze soğanı, acı biberi, galeta ununu, kekiği ve köri tozunu ekleyin; 5 dakika daha yavaşça soteleyin. Tatmak için tuz ve karabiber. 120 ml su ekleyin ve 2-3 dakika veya sıvı buharlaşana kadar, ancak dolgunun aşırı kurumasına izin vermeden pişirin. Birkaç dakika soğumaya bırakın ve ardından sekiz porsiyona bölün.

Bir karenin yarısına yerleştirip kenarlarını su ile fırçalayın ve diğer yarısını katlayıp kenarlarına çatalla bastırarak hilal şeklinde kapatın; gerekirse makarna artıklarını çıkarın. Toplamda 8 köfte elde edene kadar aynı işlemi tekrarlayın . İyice kapatıldığından emin olun ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Çok fazla kurumadıklarından emin olarak, altın kahverengi olana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak olarak, taze pişmiş olarak yenilmelidir; ancak onları bir beze sararak piknikte keyif yapmak mümkün olacaktır.