Masterchef 2023'te 15 Temmuz bugünkü bölüme Bedri Usta konuk olacak. İzleyiciler Bedri Usta hakkında detayları merak etti. Peki, Masterchef Bedri Usta kimdir? Bedri Usta kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu (Bedreddin Bey) Bedri Şef kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Masterchef'e bugün Bedri şef konuk oluyor. Bedri Şef hakkında, Masterchef Bedri Usta kimdir? Masterchef Bedri Usta kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor, şubeleri nerede, dükkanı nerede, evli mi, kaç tane şubesi var? merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğmuştur. Asıl adı Bedri Aydoğdu'dur. Aslen Mardinli olan Bedri Usta kebapçıdır.

İstanbul'a ilk geldiğinde kazancını Laleli'de çalışarak elde etmiş. Fakat kazandığı günlük miktar otel parasını karşılayamayınca 2 yıl boyunca köprü altında yaşantısını sürdürmeye çalışmıştır.

9 kardeşe sahip olan Bedri Aydoğdu sokakta kaldığı zamanlarda bir televizyon programında verdiği röportajda hayatı hakkındaki bilgileri vermiş ve ailesi yayınlanan programı izleyip yanına gelmişler.

Bedri Usta, biriktirdiği paralarla tekrar Adana'ya dönmüş, 14 yaşında evlilik yapmış sonrasında 4 çocuk sahibi olmuş. Bir süre sonra İstanbul'a geri dönmüştür.

Biriktirdiği paralarla sokakta dürüm satmaya başlamış, ilerleyen zamanlarda dürümcüyü dükkana çevirmiştir.

Şu anda bulunduğu konuma zor şartlarda gelen kebapçı Bedri Usta, şimdilerde birçok şubesi bulunan ünlü kebapçılardan biri konumuna gelmiştir.

1992'de Adana Yüzevler Kebapçısını kardeşleriyle açtı.

İlk açtığı şube İstanbul- Kadıköy'de "İstanbul Adana Yüzevler Kebapçısı" dır.

Diğer Şubeleri;