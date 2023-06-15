Masterchef Batuhan'ın kardeşi kimdir? Masterchef 2023 Faruk Batuhan Öner'in ünlü ve oyuncu kardeşi kimdir? Masterchef Batuhan ve Begüm Öner kardeş mi?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar hakkında bilgiler merak edildi. Bunlardan birisi de Batuhan'ın kardeşi oldu. Peki, Masterchef Batuhan'ın kardeşi kimdir? Masterchef 2023 Faruk Batuhan Öner'in ünlü ve oyuncu kardeşi kimdir? İşte detaylar...

Masterchef Faruk Batuhan'ın kardeşinin ismi nedir? Batuhan'ın kardeşi kimdir? merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Batuhan'ın kardeşi kimdir? İşte bilgiler...

MASTERCHEF FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

Masterchef All Star 2023 yarışmacısı Faruk Batuhan Öner 1986 İstanbul doğumludur. Faruk Batuhan Öner, ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisidir. Faruk Batuhan Öner İstanbul ve Ege Ãœniversitesi'nde Su Ãœrünleri Mühendisliği okumuştur. Osmanlı ve uzak doğu mutfağında oldukça başarılı olan Faruk Batuhan Öner, üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim almıştır ve profesyonel mutfağa giriş yapmıştır.

MASTERCHEF FARUK BATUHAN'IN KARDEŞİ KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner'in kardeşi ünlü oyuncu Begüm Öner'dir.

BEGÃœM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner (d. 7 Mart 1989, Batı Almanya), Türk oyuncudur.

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanyaâ€™ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiyeâ€™ye döndü. İstanbulâ€™da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Ãœniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.