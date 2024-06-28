MasterChef Başak kimdir? 2024 Masterchef Başak Turgan kaç yaşında, nereli, nereli, elendi mi bir üst tura geçti mi?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Başak kimdir? MasterChef 2024 Başak kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2024 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır..

MASTERCHEF BAŞAK TURGAN KİMDİR?

Başak30 yaşında, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 2. kez MasterChef'e katılan Başak, İstanbulludur.