Masterchef Bartu kimdir, kaç yaşında? Taha Bartu Ergün kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Bartu kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Taha Bartu Ergün kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Bartu kimdir? Masterchef yarışmacılarından Taha Bartu Ergün hakkında merak edilen Masterchef Bartu elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF BARTU KİMDİR?

Taha Bartu Ergün, aslen Bursalı olup Metalurji Mühendisliği mezunudur. Kariyerine mühendislik yerine mutfakta devam etme kararı almış ve iki ay öncesine kadar altı kişilik bir ekibin mutfak şefliğini yapmıştır. Bartu, MasterChef yarışmasına katılmak için hamburgerci olarak çalıştığı işini bırakmıştır. Yarışmada yaptığı "Ala Nazik" yemeği ile jüri üyelerinden tam not alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kendisi 1.5 yıldır şeflik yapmaktadır.

MASTERCHEF BARTU ERGÜN ELENDİ Mİ?

Masterchef Bartu, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.