MasterChef Bartu kimdir? 2024 MasterChef Bartu Ergün kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Bartu kimdir? MasterChef 2024 Bartu kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF BARTU KİMDİR?

2 ay öncesine kadar 6 kişilik ekibin mutfak şefliği yaparken aslen Metalurji Mühendisliği okudu. Bir hamburgercide çalışan yarışmacı Masterchef'e gelmek için işi bırakırken üzerine çalıştığı tabakla şeflerin beğenisini topladı. Bartu, Bursalı olurken 1.5 yıldır şeflik yapıyor.