Masterchef Barış kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Barış Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Barış Demir oldu. Peki, Masterchef Barış Demir kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Barış Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Barış Demir oldu. Peki, Masterchef Barış Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Barış Demir hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Barış Demir All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Barış Demir ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 24 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir geçen sezon Masterchef 2022'de ana kadroya katılmaya hak kazanmıştı.

Barış Demir Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Barış Demir'in İnstagram'da 85 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "barisdemirofficiall" şeklindedir.

MASTERCHEF BARIŞ HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Barış Demir 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.