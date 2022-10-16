TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Barış Demir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Barış Instagram hesabı!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Yarışmacılardan Barış Demir'in hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Barış Demir'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Barış Instagram hesabı!

BARIŞ DEMİR KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef'te ilk turu geçmişti.