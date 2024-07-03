MasterChef barbun dolması! En güzel barbun dolması tarifi! Barbun dolması tarifi nasıl yapılır? Barbun dolması için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif barbun dolması aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, barbun dolması tarifi nasıl yapılır? Barbun dolması nedir? Barbun dolması nasıl yapılır, barbun dolması yapılırken nelere dikkat edilir?

BARBUN DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

• 50 gram tereyağı

• 1 kilogram barbunya

• 2 tane kırmızı biber

• 1 adet kereviz

• 1 adet havuç

• 2 orta boy domates

• 2 tane sivri biber

• 1 adet marul

• 3 dal taze soğan

• Yarım demet maydanoz

• 3 dilim limon

• 2 su bardağı su

• Biberiye ve taze kekik

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı karabiber

BARBUN DOLMASI TARİFİ

• Balığı temizleyip, bol suyla yıkayın.

• Tereyağını bir tencerede eritin.

• Eriyen yağa halka doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş kereviz ile havuç, dörde bölünmüş domates, iri kıyılmış taze soğan, marul yaprakları, maydanoz, limon dilimi ve suyu ekleyin.

• Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

• Daha sonra temizlenmiş balıkların içine pişen malzemeleri doldurun.

• Biberiye, taze kekik, tuz ve karabiber katıp, 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika daha pişirin.