Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Masterchef 2020 yarışmacıları ana kadroya katılmak için mücadele ediyor. Bu yarışmacılar arasında Barbaros Yoloğlu'nu göremeyen izleyiciler internette, Masterchef Barbaros yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı? Masterchef 2023 All Star'a Barbaros Yoloğlu katılmadı mı, sonradan mı gelecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Barbaros yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Barbaros yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF BARBAROS YOK MU, NEDEN YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2020 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan 2. grup 2020 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat 2020'nin başarılı yarışmacısı Barbaros bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Barbaros'un neden olmadığını merak etmişti. Aslında Barbaros Masterchef All Star tanıtım fragmanında vardı. Fakat bu haftaki grupta neden yok bilinmiyor. Barbaros'un ilerleyen haftalarda yarışmaya katılabileceği tahmin ediliyor, çünkü fragmanda gözükmüştü.