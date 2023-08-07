Bugün Masterchef 2023 yeni haftanın ilk oyunu oynanacak. Kaptanlık oyunu öncesi yarışmaya 2020 sezonunun 2. si olan Barbaros Yoloğlu katıldı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Barbaros kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef 2023'e yeni katılan Barbaros Yoloğlu önceden hangi sezonda yarışmıştı, kaçıncı olmuştu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Masterchef 2023'ün yeni yarışmacısı Barbaros kimdir, hangi yıl yarışmıştı, kaçıncı olmuştu? Masterchef Barbaros kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Barbaros kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef 2023'e yeni katılan Barbaros Yoloğlu önceden hangi sezonda yarışmıştı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Masterchef Barbaros Yoloğlu Samsun Alaçam doğumludur. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu 29 yaşındadır. Daha önceden Masterchef 2020 sezonunda programa katılan Barbaros o sezon 2. olmuştu. Barbaros Yoloğlu, Masterchef 2020'ye katılmadan önce Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapmıştı. Sonrasında kendi işini kurmuştur. Barbaros Yoloğlu 7 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Masterchef 2023'e dahil olmuştur. "barbarosyologlu" hesabıyla İnstagram'da paylaşımlar yapan Barbaros Yoloğlu'nun 203 bin takipçisi bulunuyor.

MASTERCHEF BARBAROS HANGİ SEZON YARIŞMIŞTI, KAÇINCI OLMUŞTU?

Barbaros Yoloğlu daha önceden Masterchef 2020 yılında yarışmıştı ve 2. olmuştu.