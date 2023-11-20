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MasterChef Barbaros kaç kilo? (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

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Kaptanlık düellosu MasterChef'e damga vurdu. Börek görevi verilen kaptanlık oyununda heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, MasterChef Barbaros kaç kilo? (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Alican ve kaptan Batuhan, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Soru cevap düellosu yaşand Peki, MasterChef Barbaros kaç kilo? (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

MASTERCHEF 20 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Sergen, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Esra, Eren, Kıvanç

MASTERCHEF BARBAROS KAÇ KİLO?

MasterChef Barbaros kaç kilo? (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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