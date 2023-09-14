TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek olan ödül oyunu merak konusu oldu. Peki MasterChef balıklar düellosunu kim kazandı?İ

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 88. bölümünde ödül oyunu oyunu oynanacak. Birbirinden farklı balık türleri ile en güzel tarifle yapılmaya çalışılacak.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Suna yarışmaya veda eden isim olmuştu.