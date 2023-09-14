MasterChef balıklar düellosunu kim kazandı?
MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün "Balıklar" koseptiyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, MasterChef balıklar düellosunu kim kazandı? İşte, detaylar…
TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek olan ödül oyunu merak konusu oldu. Peki MasterChef balıklar düellosunu kim kazandı?İ
Bugün Masterchef 88. bölümünde ödül oyunu oyunu oynanacak. Birbirinden farklı balık türleri ile en güzel tarifle yapılmaya çalışılacak.
MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Suna yarışmaya veda eden isim olmuştu.