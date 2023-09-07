MasterChef All Star Balıkesir'de! Yemekleri ve diyalogları ile izleyiciyi ekrana bağlayan MasterChef, bugün Balıkesir konsepti ile ekrana geliyor. Peki, MasterChef Balıkesir bölümünü kim kazandı? İşte, detaylar…

Doğası, lezzetleri ve ürünleri ile özel auraya sahip olan Balıkesir bu hafta MasterCHef'in konsept şehri oldu. Peki, MasterChef Balıkesir bölümünü kim kazandı? İşte yeni bölümde merak edilen soruların yanıtları..

MASTERCHEF BALIKESİR BÖLÜMÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef Balıkesir bölümü Bayraktepe olarak bilinen Balıkesir'in merkezi konumunda bulunan alanda yapıldı.

MASTERCHEF BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Balıkesir bölümünde Mavi Takım ve Kırmızı Takım Balıkesir'e özgü lezzetleri yapmaya çalıştı. Bunun yanında küçük oyunların da yer aldığı bölümde süt sağa oyunu gibi oyunlar da oynandı.

MasterChef Balıkesir bölümü henüz sona ermedi. Günce gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.