MasterChef Balıkçı Salatası tarifi! En güzel Balıkçı Salatası tarifi! Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Balıkçı Salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası nedir? Balıkçı Salatası nasıl yapılır, Balıkçı Salatası yapılırken nelere dikkat edilir

MALZEMELER

5-6 yaprak marul

8-10 adet siyah zeytin

Ceviz

Zeytinyağı

Tuz

Kemal Kükrer Limon Sosu

Kemal Kükrer Gurme Elma Sirkesi

1 adet kırmızı soğan

3 adet fındık turp

7-8 adet çeri domates

1 adet salatalık

BALIKÇI SALATASI NASIL YAPILIR?