MasterChef Balıkçı Salatası tarifi! En güzel Balıkçı Salatası tarifi! Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Balıkçı Salatası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Balıkçı Salatası hazırladı. Peki, Balıkçı Salatası tarifi nedir? Balıkçı Salatası nasıl yapılır? Balıkçı Salatası nedir?
Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Balıkçı Salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası nedir? Balıkçı Salatası nasıl yapılır, Balıkçı Salatası yapılırken nelere dikkat edilir
MALZEMELER
5-6 yaprak marul
8-10 adet siyah zeytin
Ceviz
Zeytinyağı
Tuz
Kemal Kükrer Limon Sosu
Kemal Kükrer Gurme Elma Sirkesi
1 adet kırmızı soğan
3 adet fındık turp
7-8 adet çeri domates
1 adet salatalık
BALIKÇI SALATASI NASIL YAPILIR?
- Kırmızı soğanı, fındık turpları, çeri domatesleri ve salatalığı dilimleyip salata kasesine alın. Naneyi de ince ince kıydıktan sonra siyah zeytin ve cevizle birlikte salata kasesine ilave edin.
- Doğradığınız marulları da kaseye koyun. Üzerine tuz, zeytinyağı, Kemal Kükrer Limon Sosu ve Kemal Kükrer Gurme Elma Sirkesi ekleyerek karıştırın. Afiyet olsun.