Üye Girişi
Haberler

MasterChef Balık Çorbası tarifi! En güzel Balık Çorbası tarifi! Balık Çorbası tarifi nasıl yapılır? Balık Çorbası için malzemeler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Balık Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Balık Çorbası hazırladı. Peki, Balık Çorbası tarifi nedir? Balık Çorbası nasıl yapılır? Balık Çorbası nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Balık Çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Balık Çorbası tarifi nasıl yapılır? Balık Çorbası nedir? Balık Çorbası nasıl yapılır, Balık Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir

BALIK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

½ çay bardağı sızma zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 orta boy soğan

2 çorba kaşığı salça

1 tutam safran

1 küçük kereviz sapı

1 tutam tarhun

1 adet defne yaprağı

1 kg. temizlenmiş değişik küçük balıklar (küpez, mezgit, izmarit, gümüş, kırlangıç yavruları)

10 adet temizlenmiş kabuklu midye

1 kg. beyaz etli iri balık filetosu

Kişi başına 1 küçük dilim, zeytinyağında kızartılmış ve sarımsak sürülmüş ekmek

Tuz, karabiber

BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İkiye böldüğümüz sarımsakları ve ince ince kıydığımız soğanları 2 kaşık salçayla zeytinyağında 2 dakika kavuralım; 1,5 litre su ekleyelim; safran, tarhun, defne yaprağı ve kereviz sapını da katıp bir taşım kaynatalım. Küçük balıkları ve büyük balığın (balıkların) kafasını (kafalarını) karışımın içine atıp 45 dakika pişirelim. Daha sonra bunları ince bir süzgeçten ezerek başka bir tencereye geçirelim.

Tuz, karabiber ekleyelim, iri dülger dülger parçalarını da katıp 5 dakika pişirelim. Sonra tencereye iskorpit parçalarını katalım, yine 5 dakika pişirdikten sonra kalan balıkların tümünü tencereye katalım, 5 dakika daha kaynatıp balıkları bir kevgirle kenara alalım.

Midyeleri bu tencereye atalım, daha önce balıkları pişirdiğimiz suda içleri açılana kadar pişirelim. Kenara ayırdığımız diğer parçaları da tenceremize alalım, 2 dakika daha kısık ateşte pişirelim. Sarımsaklı ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapalım.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler

Günler sonra bulunan kız çocuğundan kan donduran itiraf: Babam para karşılığında...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Ceyhan, Pozantı, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Sultangazi, Sancaktepe, Eyüpsultan elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 11 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hollanda Almanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Almanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü? Hollanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title