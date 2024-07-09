MasterChef Balık Çorbası tarifi! En güzel Balık Çorbası tarifi! Balık Çorbası tarifi nasıl yapılır? Balık Çorbası için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Balık Çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Balık Çorbası tarifi nasıl yapılır? Balık Çorbası nedir? Balık Çorbası nasıl yapılır, Balık Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?

BALIK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

½ çay bardağı sızma zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 orta boy soğan

2 çorba kaşığı salça

1 tutam safran

1 küçük kereviz sapı

1 tutam tarhun

1 adet defne yaprağı

1 kg. temizlenmiş değişik küçük balıklar (küpez, mezgit, izmarit, gümüş, kırlangıç yavruları)

10 adet temizlenmiş kabuklu midye

1 kg. beyaz etli iri balık filetosu

Kişi başına 1 küçük dilim, zeytinyağında kızartılmış ve sarımsak sürülmüş ekmek

Tuz, karabiber

BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İkiye böldüğümüz sarımsakları ve ince ince kıydığımız soğanları 2 kaşık salçayla zeytinyağında 2 dakika kavuralım; 1,5 litre su ekleyelim; safran, tarhun, defne yaprağı ve kereviz sapını da katıp bir taşım kaynatalım. Küçük balıkları ve büyük balığın (balıkların) kafasını (kafalarını) karışımın içine atıp 45 dakika pişirelim. Daha sonra bunları ince bir süzgeçten ezerek başka bir tencereye geçirelim.

Tuz, karabiber ekleyelim, iri dülger dülger parçalarını da katıp 5 dakika pişirelim. Sonra tencereye iskorpit parçalarını katalım, yine 5 dakika pişirdikten sonra kalan balıkların tümünü tencereye katalım, 5 dakika daha kaynatıp balıkları bir kevgirle kenara alalım.

Midyeleri bu tencereye atalım, daha önce balıkları pişirdiğimiz suda içleri açılana kadar pişirelim. Kenara ayırdığımız diğer parçaları da tenceremize alalım, 2 dakika daha kısık ateşte pişirelim. Sarımsaklı ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapalım.