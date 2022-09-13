Masterchef balık çeşitleri neler? 13 Eylül Masterchef'te balık çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün balık çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 9 balıkla yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef balık çeşitleri neler? 13 Eylül Masterchef'te balık çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün balık çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi balık çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 13 EYLÜL BALIK ÇEŞİTLERİ NELER?
- Fener balığı
- Dil balığı
- Kalamar
- Kırlangıç
- Minekop
- Midye
- Barbun
- Granyöz
- Sardalya
Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gündeme gelmişti, MasterChef Murat'ın yeni işi şaşırttı Masterchef Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık menüsünde kazananlar kim oldu?