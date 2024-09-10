MasterChef Baklava tarifi! En güzel Baklava tarifi! Baklava tarifi nasıl yapılır? Baklava için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Baklava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Baklava tarifi nasıl yapılır? Baklava nedir? Baklava nasıl yapılır, Baklava yapılırken nelere dikkat edilir

EL AÇMASI EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Evde kendiniz yufka açarak adım adım cevizli baklava nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Ev yapımı baklavayı bu tarifle kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını tam olarak tutturduğunuzda tamamen bizim yaptığımız gibi çıtır çıtır şerbetli baklavanızı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler :

Aralarına sürmek için:

• 250 gram eritilmiş tereyağı

Hamuru açmak için:

• 1 kase nişasta

Baklava hamuru için:

• 100 gram oda sıcaklığında tereyağı

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 adet yumurta

• 2 yemek kaşığı elma sirkesi

• 3 yemek kaşığı yoğurt

• 6 - 6,5 su bardağı un

İçi için:

• 1,5 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

Şerbeti için:

• 4 su bardağı toz şeker

• 4 su bardağı su

• 5-6 damla limon suyu

Hazırlanışı:

• Un hariç bütün malzemeleri genişçe bir kaba alalım ve güzelce karıştıralım.

• Üzerine unu azar azar ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Hafif sert bir hamur elde edeceğiz ve daha sonra hamurumuzun üzerini nemli bir bezle örtelim.

• Mümkünse dolapta 1 gece, vakit yoksa oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirelim.

• Dinlenen hamurdan 8 tane beze elde edelim ve tezgaha hafif nişasta serperek açabileceğimiz en ince şekilde açalım. Açtığımız bezelerin üzerindeki nişasta kalmamasına dikkat edelim. Fazla nişastayı üzerinden atalım ve oda sıcaklığında açılan yufkaları 10-15 dakika bekletelim.

• Tepsinin tabanını tereyağlayalım. İlk katını koyalım ve açtığımız yufkayı tepsi boyutlarında keselim. Fazla kalan hamurları da üzerine koyalım. Bu şekilde 4 adet yufkayı koyalım.

• Ardından üzerine bolca ceviz ilave edelim diğer katlarını da koyalım.

• Baklavanızı dilim dilim olacak şekilde bıçak yardımıyla keselim. Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıp içi de tamamen pişene kadar 30 - 40 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim.

• Baklavayı fırından almaya yakın bir tencerenin içerisine su, toz şeker ve limonu koyarak güzelce kaynatalım.

• Fırından çıkardığımız sıcak baklavayı birkaç dakika bekletelim. Üzerine sıcak şerbeti de gezdirelim.

• Baklavayı oda sıcaklığında şerbetini güzelce çekene kadar bekletelim. Şerbetini çekince baklavanız hazır! Afiyetler olsun!

EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA!

Malzemeler:

• 3 adet yumurta

• Mısır nişastası

• 1 adet kabartma tozu

• 1 yemek kaşığı sirke

• Yarım çay kaşığı tuz

• 6 su bardağı un

• 10 yemek kaşığı tereyağı

• 1 su bardağı süt

• 1 su bardağı ayçiçek yağı

• 1 kase kırılmış ceviz

Şerbeti için:

• 5 su bardağı su

• 4 su bardağı şeker

• 1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı :

• Baklava hamuru için 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz ve 1 adet kabartma tozunu bir kaba alın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak hamur kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın.

• Kıvama gelen hamuru 30 eşit bezeye ayırın. Parçaları tabak büyüklüğünde olacak şekilde aralarına nişasta serperek desteleyin. 10'arlı 3 ayrı deste oluşturun.

• Merdane ile bezeleri tepsi büyüklüğünde açarak yufkaları elde edin. Yufkaları aralarına ceviz serperek tepsiye dizin. Yufkaların tepsiden taşan kısımlarını kesin. Klasik baklava dilimi olacak şekilde bıçakla baklava baklavayı dilimleyin ve üzerine daha önce erittiğiniz bir kaşık tereyağını ilave edin.

• Önceden 180 derece ısıtılmış fırına tepsiyi sürün. Devamlı takip ederek baklavayı kontrol edin. Baklava renk değiştirmeye başlayınca bir eritilmiş bir yemek kaşığı tereyağı daha dökün. Baklava yeterince kızarınca fırından çıkarıp beklemeye alın.

• Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 5 bardak suyu tencereye alıp 15 dakika kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatın ve 2 dakika daha kaynatın. Sıcak halde olan şerbeti baklavanın üzerine dökün. Afiyet olsun.