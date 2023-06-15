Masterchef Bahri Papila kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Bahri Papila kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Bahri Papila oldu. Peki, Masterchef Bahri Papila kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Bahri Papila kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Bahri Papila oldu. Peki, Masterchef Bahri Papila kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Bahri Papila hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Bahri Papila All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Bahri Papila kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BAHRİ PAPİLA KİMDİR?

2019 Masterchef'te yarışan Bahri Papila 37 yaşında ve aslen Zonguldaklı'dır. Özellikle balık yemeklerinde usta olan Bahri Papila mutfağa 14 yaşında adımını atmıştır. Bahri Papila 20 yaşından günümüze kadar profesyonel aşçılık yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Bahri Papila'nın İnstagram'da 61 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "bahrichef" şeklindedir.

MASTERCHEF BAHRİ PAPİLA HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Bahri Papila 3. sezonda yani 2019 yılında yarışmıştır.