MasterChef Babagannuş tarifi, nasıl yapılır? MasterChef babagannuş tarifi ve malzemeleri neler?
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MasterChef izleyicileri tarafından merak edilen babagannuş tarifi Hatay'ın yöresel yemeklerindendir. Tarifi merak edilen Babagannuş nasıl yapılır? MasterChef Babagannuş tarifi, nasıl yapılır? MasterChef babagannuş tarifi ve malzemeleri neler?
Babagannuş tarifi, malzemeleri ve yapılışı birçok MasterChef izleyicisi tarafından merak edilmeye başladı Peki, MasterChef Babagannuş tarifi, nasıl yapılır? MasterChef babagannuş tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar haberimizde...
BABAGANNUŞ MALZEMELERİ
1.5 kg kemer patlıcanı
Yarım limonun suyu
250 gr çarliston biber
300 gr süzme yoğurt
4 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
100 gr tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
3 domates
Tuz
BABAGANNUŞ NASIL YAPILIR?
- Patlıcanları, domatesleri ve çarliston biberleri közleyin.
- Soğuyunca patlıcanları soyup ince ince doğrayın.
- Limon suyu ve tuzu cam bir kaba alıp karıştırın. Közlenmiş patlıcanları ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın.
- Domates ve biberleri zar şeklinde doğrayıp patlıcanlara ilave edin. Sarımsakları soyup ezin.
- Yoğurdu bir kaseye alıp sarımsakları ekleyin ve karıştırın.
- Sarımsaklı yoğurdu patlıcanlı karışıma ilave edip tahta kaşıkla zedelemeden karıştırın.
- Maydanozları temizleyip ince ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin ve üzerine pul biberi ekleyip kavurun.
- Yoğurtlu patlıcan karışımını servis tabağına alın.
- Üzerine biberli yağı gezdirerek dökün. Kıyılmış maydanozla süsleyin.
- Babagannuşu, tepsi kebabının yanında servis edebilirsiniz.
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