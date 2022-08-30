MasterChef izleyicileri tarafından merak edilen babagannuş tarifi Hatay'ın yöresel yemeklerindendir. Tarifi merak edilen Babagannuş nasıl yapılır? MasterChef Babagannuş tarifi, nasıl yapılır? MasterChef babagannuş tarifi ve malzemeleri neler?

Babagannuş tarifi, malzemeleri ve yapılışı birçok MasterChef izleyicisi tarafından merak edilmeye başladı Peki, MasterChef Babagannuş tarifi, nasıl yapılır? MasterChef babagannuş tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar haberimizde...

BABAGANNUŞ MALZEMELERİ

1.5 kg kemer patlıcanı

Yarım limonun suyu

250 gr çarliston biber

300 gr süzme yoğurt

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

100 gr tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

3 domates

Tuz

BABAGANNUŞ NASIL YAPILIR?