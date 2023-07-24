Yedeklerden ana kadroya giren Azize hakkında izleyiciler, Masterchef Azize kimdir, ana kadroya girdi mi? Masterchef Azize kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, yedeklerden ana kadroya girdi mi? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef Azize kimdir, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarışmıştı, kaçıncı oldu? İşte detaylar...

Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan Azize Polat hakkında izleyiciler, Masterchef Azize kimdir, ana kadroya girdi mi? Masterchef Azize kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? araştırması yaptı. Peki, Azize Polat kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? İşte bilgiler...

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 37 yaşında bir ev hanımı ve 5, 12, 16 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, Masterchef 2021'de yarışmıştı ve MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edilmişti. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. MasterChef Azize 2021 yılında yedeklerden ana kadroya girmeyi başarmıştı. 23 Temmuz Pazar günü yapılan yarışma sonrasında Azize Polat, Masterchef 2023 All Star'da yedeklerden ana kadroya girdi.

MASTERCHEF AZİZE HANGİ YIL YARIŞMIŞTI?

Azize Polat Masterchef 2021'de yarışmıştı ve sezonu 12. sırada tamamlamıştı.