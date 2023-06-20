Masterchef Ayyüce kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Ayyüce Kamit oldu. Peki, Masterchef Ayyüce Kamit kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Ayyüce Kamit oldu. Peki, Masterchef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Ayyüce Kamit hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Ayyüce Kamit All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Ayyüce Kamit ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 27 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyleyen Ayyüce, çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtmiştir. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için Masterchef'e katılmaya karar vermiştir.

Masterchef Türkiye'ye katılan Ayyüce Kamit, ilk turda Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almayı başardı. Üç evet oyu ile MasterChef 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştır.

Ayyüce Kamit Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ayyu¨ce Kamit'in İnstagram'da 59 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "ayyucekamit" şeklindedir.

MASTERCHEF AYYÜCE HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Ayyüce Kamit 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Ayyüce Masterchef 2020'de 9. olmuştur.