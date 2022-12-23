TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Eski sezon yarışmacılardan Ayyüce'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? MasterChef Ayyüce İnstagram hesabı ne?

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yılın elenen yarışmacılardan Ayyüce'nin hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Ayyüce hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? MasterChef Ayyüce İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde....

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyleyen Ayyüce, çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtmiştir. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiştir.

MasterChef Türkiye'ye katılan Ayyüce Kamit, ilk turda Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almayı başardı. Üç evet oyu ile MasterChef 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştır.