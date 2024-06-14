MasterChef Aytaç kimdir? 2024 Masterchef Aytaç Onan kaç yaşında, nereli?

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Aytaç Onan kimdir? Masterchef 2024 Aytaç Onan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

AYTAÇ ONAN KİMDİR?

35 yaşında olan AytaçOnan MasterCHef'e Eskişehir'den katılıyor. Seslendirme de yapan Aytaç bu süreçte Gastronomi eğitimi aldı.