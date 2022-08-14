Masterchef Ayşegül kimdir? Masterchef Ayşegül kaç yaşında, nereli? Ayşegül Zengin kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Ayşegül kimdir? Masterchef Ayşegül kaç yaşında? Masterchef Ayşegül nereli? Ayşegül Zengin instagram hesabı var mı?

Masterchef Ayşegül kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Ayşegül kimdir? Masterchef Ayşegül kaç yaşında? Masterchef Ayşegül nereli? Ayşegül Zengin instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF AYŞEGÜL KİMDİR?

Masterchef Ayşegül'ün soyadı Zengin'dir. Ayşegül Zengin yarışmaya Denizli'den katılıyor. 23 yaşında olan Ayşegül Zengin aşçı yardımcısıdır. Ayşegül Zengin, 19 Temmuz Salı günü Masterchef 1. turda mücadele etti. 2. turda en iyi tabağı çıkartan yarışmacı 3. tura yükselmiştir. Masterchef yedek kadro için yarışmaya devam etmektedir.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR