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MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı!

MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı!
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TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında bu hafta Ayşe mi, Şirin mi elendi sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta MasterChef yarışmasında son 4'e Ayşe, Eda, Alper ve Şirin kaldı. Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı bir hafta daha MasterChef'e devam edecek. Peki, MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı mı?

Masterchef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı mı? soruları gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu hafta kimin elendiği merak ediliyor. MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. MasterChef Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranıyor. MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?

MASTERCHEF AYŞE Mİ, ŞİRİN Mİ ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında son 4'e kalan Ayşe, Eda, Alper ve Şirin Danilo Şef'in tabağını yaptılar. En iyi "Riso Al Salto" yemeğini yapan yarışmacı bir hafta daha MasterChef yarışmasında kalacak. Son ikiye kalan Şirin ve Ayşe eleme heyecanı yaşıyor. Bu hafta MasterChef yarışmasına veda eden isim Ayşe oldu.

MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı!

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